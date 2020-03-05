Башкирский певец Элвин Грей расскажет про бывшую на «Доме-2»

Звезда башкирской эстрады Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, пришел в качестве гостя на шоу «Бородина против Бузовой», на котором обсуждаются отношения участников проекта «Дом 2».

На передаче, которая пока не вышла в эфир, главным предметом обсуждения станет бывшая девушка Грея Алина Галимова. По всей видимости, певец пришел на шоу с целью рассказать об их любовной истории, сообщает «Комсомольская правда».

Элвин Грей и Алина Галимова были вместе примерно три года назад. Вскоре после разрыва отношений девушка отправилась на шоу «Холостяк» с Егором Кридом, однако ее не взяли. Уже на «Доме-2» она проявила интерес к Захару Саленко, однако он не ответил взаимностью, зато она понравилась Никите Рудакову.

Выпуск передачи выйдет сегодня, 5 марта.

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