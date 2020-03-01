Милана Тюльпанова пришла бороться за сердце холостяка на ТНТ

Милана Тюльпанова пришла бороться за сердце холостяка на ТНТ
Тюльпанова снялась в "Холостяке". Фото: https://www.instagram.com/milana_tulpanova

Экс-супруга Кержакова со слезами на глазах поделилась своей историей и тронула стоматолога.

Об этом стало известно 1 марта. Первый выпуск седьмого сезона «Холостяка» вышел на канале ТНТ. Среди участниц есть те, кто уже принимал участие в подобных шоу, а также популярный блогер Чума Вечеринка. Также за сердце 33-летнего холостяка и стоматолога Антона Криворотова пришла бороться Милана Тюльпанова, она же – бывшая супруга Александра Кержакова. Женщина вызвала мужчину на разговор и призналась ему, что недавно у нее был громкий развод. Он рассказала, что хочет снова поверить в хороших людей и найти достойного мужчину. Тюльпанова получила заветную розу в самом конце церемонии.

Подписчики поддержали женщину в социальных сетях и пожелали ей удачи и счастья в личной жизни. Она уверены, что Тюльпанова достойна самого лучшего.

«Грустно видеть как сильно вы переживаете»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Милана Тюльпанова вновь намерена судиться с Кержаковым из-за сына.

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