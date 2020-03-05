В Московском районе Петербурга сносят незаконный строительный городок

Документов на его размещение на территории в 11 тыс. кв м предоставлено не было.

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга в понедельник, 2 марта, провел проверку территории на Московском шоссе. В результате, было выяснено, что рядом с местом, где ведется строительство жилого комплекса, незаконно размещен строительный городок. Данную территорию самовольно огородили металлическими и бетонным забором. В возведенном городке установлены бытовки для строителей и туалеты. Помимо этого, там хранятся материалы необходимые для стройки. Компания, которая ведет работы — ООО «РМ-Строй». Представителю было вручено уведомление, согласно которому нужно было освободить незаконно занятый участок земли. Но никаких действий со стороны компании предпринято не было. Об этом сообщает пресс-служба ККИ.

В связи с этим, сотрудники ККИ с подведомственной организацией самостоятельно начали устранение незаконного объекта.

Землепользователя же намерены привлечь к административной ответственности по п. 1 ст 16 — самовольная установка элемента благоустройства.

Напомним, 2 марта там произошел пожар.

Помимо этого, ККИ намерены взыскать с пользователи земли деньги, которые будут потрачены на освобождения места от данного строительного городка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ККИ выселил незаконный автосервис на проспекте Юрия Гагарина.