ККИ выселил незаконный автосервис на проспекте Юрия Гагарина

ККИ выселил незаконный автосервис на проспекте Юрия Гагарина
Автомастерская располагалась по пдресу проспект Юрия Гагарина, дом №42 литера А. Фото: пресс-служба ККИ

Петербургский Комитет по контролю за имуществом (ККИ) закрыл незаконную автомастерскую на проспекте Юрия Гагарина в Московском районе города.

Автосервис на протяжении длительного времени незаконно занимал обширную площадь. В октябре прошлого года сотрудники ККИ обследовали два помещения в 245 квадратных метров по адресу проспект Юрия Гагарина, дом №42 литера А. Выяснив, что у автосервиса нет оснований находится в этом доме, комитет оставил владельцу бизнеса предупреждение.

Однако на уведомления о добровольном освобождении помещений автомастерская никак не отреагировала. Во вторник, 4 февраля, работникам ККИ, совместно с подведомственной организацией, пришлось насильно выселить сервис.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ККИ пришлось демонтировать заведение на проспекте Металлистов.

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ККИ выселил незаконный автосервис на проспекте Юрия Гагарина
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