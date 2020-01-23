Чиновники ККИ демонтировали кафе на Металлистов

Контракт был расторгнут еще осенью 2019 года, но владелец заведения так и не съехал с помещения.

Об этом стало известно сегодня, 23 января. Обо всем сообщили в комитете по контролю за имуществом Санкт-Петербурга. Чиновники ведомства наведались на проспект Металлистов, чтобы демонтировать павильон – владелец отказывался заниматься этим самостоятельно.

Также сотрудники ККИ отправились на Варшавскую улицу и Новоизмайловский проспект, откуда наконец съехали магазины мелкорозничной торговли. Договоры с ними расторгли еще в сентябре 2019 года. Магазины закрылись и на Софийской и проспекте Ударников. Уточняется, что с хозяином бизнеса по первому адресу и вовсе не заключались договора.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ККИ выселил из исторического здания на Фонтанке джаз-бар «Дом 7». Выяснилось, что владельцы джаз-бара сделали в подвале перепланировку, убрав перегородки и сантехнику и добавив дополнительные проходы.