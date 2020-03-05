Возле метро «Выборгская» появится перехватывающая парковка

Этой осенью возле станции петербургского метрополитена «Выборгская» в Калининском районе Петербурга обустроят перехватывающую стоянку для автомобилей.

Перехватывающая парковка появится в 60 метрах от вестибюля «Выборгской». Согласно госконтракту, подписанному городским центром управления парковками и ООО «Строительный участок — 150», автостоянку будет расположена на углу Лесного проспекта и Гренадерской улицы. Там заменят асфальт, установят освещение и павильон контролера, а также оборудуют велопарковку, сообщает «Мойка78».

На парковке будет работать автоматизированная парковочная система с видеонаблюдением, терминал оплаты, шлагбаум, стойки въезда-выезда и электронное табло, которое будет показывать количество свободных парковочных мест. Там смогут припарковаться до 26 автомобилей, а три места отведут для транспортных средств инвалидов.

Строительство планируется завершить до 12 августа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что платные парковки готовятся к приему оплаты за стоянку.