Возле метро «Выборгская» появится перехватывающая парковка

Возле метро &#171;Выборгская&#187; появится перехватывающая парковка
Станция метро "Выборгская". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Этой осенью возле станции петербургского метрополитена «Выборгская» в Калининском районе Петербурга обустроят перехватывающую стоянку для автомобилей.

Перехватывающая парковка появится в 60 метрах от вестибюля «Выборгской». Согласно госконтракту, подписанному городским центром управления парковками и ООО «Строительный участок — 150», автостоянку будет расположена на углу Лесного проспекта и Гренадерской улицы. Там заменят асфальт, установят освещение и павильон контролера, а также оборудуют велопарковку, сообщает «Мойка78».

На парковке будет работать автоматизированная парковочная система с видеонаблюдением, терминал оплаты, шлагбаум, стойки въезда-выезда и электронное табло, которое будет показывать количество свободных парковочных мест. Там смогут припарковаться до 26 автомобилей, а три места отведут для транспортных средств инвалидов.

Строительство планируется завершить до 12 августа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что платные парковки готовятся к приему оплаты за стоянку.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
калининский район метро Выборгская новости спб платная парковка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Украинская певица поддержавшая Little Big объяснила свои слова
В Киеве считают, что причиной эпидемии коронавируса стала утечка из ...
Госдума снизила возраст для выхода на негосударственную пенсию
Эксперты выяснили насколько шумно в Петербурге
Возле метро «Выборгская» появится перехватывающая парковка
В Петербурге 700 студентов вуза поместили под карантин
В Сергиево полыхает частный дом, скорая на месте
В офисе IT-компании в Московском районе проходят обыски