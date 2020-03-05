Украинская певица поддержавшая Little Big объяснила свои слова

Именно в этом посте девушка решила всем ответить. Фото: Instagram певицы

Именно в этом посте девушка решила всем ответить. Фото: Instagram певицы

В результате недопониманий и травли, ей пришлось оправдаться за свои ранние высказывания. Речь идет об исполнительнице Jerry Hely (Яна Шемаева).

Девушка выложила в Instagram пост в котором намекнула, что победа в этом году на Евровидении может достаться России. Данные слова вызвали гнев и негодование среди подписчиков.

В новой опубликованной записи, Шемаева рассказала, что подобная реакция причиняет боль ей и ее близким. Она подчеркнула, что все поддерживает украинских исполнителей, но песня Little Big действительно может «зайти». Девушка отметила энергетику Ильи Прусикина и то, что песню Skibidi знает буквально каждый.

Огорчилась девушка и поведением украинских СМИ, которые перевернули ее слова, выставив все так, будто она поддерживает страну «агрессора». Ей не понравилось, что журналисты начали распространять какую-то информацию, даже не попросив у нее комментария.

Напомним, в прошлом году на Украине и вовсе произошел скандал. Изначально, на песенный конкурс Евровидение-2019 должна была отправиться Maruv, но, когда стало известно, что контракт подразумевает отказ от выступлений в России, от участия певица отказалась. Не согласились на подобное и остальные участники, занявшие 2 и 3 место в национальном отборе. В итоге, в конкурсе Украина в прошлом году не участвовала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ургант поддержал решение отправить Little Big на «Евровидение».