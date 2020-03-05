Дочь онколога Павленко хочет выучиться на врача

Девочка тоже мечтает лечить людей от онкологических заболеваний.

Об этом стало известно сегодня, 5 марта. Обо всем рассказала вдова Анна Гегечкори, чей муж умер 5 января 2020 года. В своих социальных сетях она поделилась последними новостями, заявив, что их 15-летняя дочь Софья по своему переживает уход отца. Девочка сейчас готовится к докладу в институте имени Алмазова и СПбГУ – она собирается рассказывать об онкологии. Судя по всему, подросток хочет посвятить себя медицине и пойти по стопам Павленко. Женщина поблагодарила всех за поддержку и обещала держать подписчиков в курсе происходящих событий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что грант Андрея Павленко потратят на запуск СМИ об онкологии. В марте 2018 года онкологу Андрею Павленко был поставлен диагноз — рак желудка в третьей стадии. Во время лечения врач вел проект «Жизнь человека» на базе портала «Такие дела».