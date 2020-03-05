В Петербурге возбудили уголовное дело из-за упавшей на ребенка штукатурки

В Петербурге возбудили уголовное дело из-за упавшей на ребенка штукатурки
Фигурант дела хочет отделаться штрафом. Фото: pixabay

Обвиняемый в инциденте просит освободить его от уголовной ответственности, ведь он возместил ущерб.

Об этом стало известно сегодня, 5 марта. Обо всем сообщает петербургский следком. В суд уже передано уголовное дело об оказании небезопасных услуг, возбужденное в отношении председателя правления ТСЖ «Большой проспект 70-72». По предварительным данным, Владимир Кириллов знал, что в доме на Петроградке протекает крыша, но не предпринимал никаких мер. В результате набухшая от воды штукатурка чуть не упала на голову маленькому ребенку, проживающему в квартире.

Кириллов же просит освободить его от уголовной ответственности и выписать ему штраф. Потерпевшие также не настаивают на разбирательствах, так как ущерб им уже возместили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что штукатурка на Воскресенской набережной обрушилась на машину.

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