В Боткинской больнице рассказали о судьбах заболевших коронавирусом

Всех пациентов собираются отправить в Введенскую больницу №32 уже завтра, в пятницу.

Об этом стало известно сегодня, 5 марта. Обо всем сообщили в правительстве Санкт-Петербурга. В клинической больнице им. С.П. Боткина состоялось совещание, в рамках которых решали, куда отправятся заболевшие коронавирусом. Уже завтра их собираются перенаправить в Ввведенскую больницу №32, где их обследуют и будут лечить.

В сообщении сказано, что врачи делают все для выяснения, кто болен и с кем зараженные контактировали после возращения на родину, чтобы предотвратить эпидемию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ПМЭФ, который должен был состоятся летом, отменили из-за коронавируса. В следующий раз мероприятие пройдет разве что в 2021 году.