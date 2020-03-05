Niletto признался Ивлеевой, что изменял своей возлюбленной с фанаткой

Певец не считает зазорным переспать с кем-то один раз.

Об этом стало известно 5 марта. Музыкант Данил Прытков, более популярный как Niletto, принял участие в программе Насти Ивлеевой Agent Show. Он признался, что изменяет своей девушке с поклонницами и не видел в этом ничего страшного. Артист заверил, что это природа и что он «человек-фристайл».

«Мне кажется, нет ни одного популярного чувака, ни одного артиста, который не спал бы с фанаткой»,

— убежден Данил.

При этом Niletto рассказал, что фанатки сами предлагают ему секс. Он ни к одной из них ничего не испытывал, но от приключения на одну ночь не отказывается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Константин Ивлев опроверг слухи об изменах.