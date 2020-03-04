Константин Ивлев опроверг слухи об изменах

Шеф-повар заверил, что у него в семье все хорошо, а также подчеркнул, что не любит говорить о личной жизни.

Об этом стало известно сегодня, 4 марта. Обо всем шеф-повар Константин Ивлев рассказал «Пятому каналу». Он заверил, что все новости о разводе с женой из-за любовницы являются неправдой. В прессе писали, что Ивлев якобы променял супругу на 28-летнюю журналистку Валерию Куденкову.

«У меня все хорошо дома»,

— заверил телеведущий.

Шеф-повар подчеркнул, что он не любит комментировать свою личную жизнь и больше говорить о ней не собирается. Он также посетовал на то, что все любят «чернуху».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые считают, что женщины лучше скрывают измены. Чтобы прийти к таким выводам, эксперты провели эксперимент. Они пригласили 189 добровольцев, у которых спросили, изменяли ли они когда-нибудь своим партнерам.