Ученые считают, что женщины лучше скрывают измены

Мужчин же выдает внешность.

Чтобы прийти к таким выводам, эксперты провели эксперимент. Они пригласили 189 добровольцев, у которых спросили, изменяли ли они когда-нибудь своим партнерам. После каждого сфотографировали и предложили другим людям определить по снимкам – кто похож на изменника или изменницу, а кто – нет. Результаты удивили ученые.

Оказалось, что по внешности женщины никогда непонятно – свойственно ли ей начинать отношения с человеком, у которого уже есть вторая половинка. С мужчинами все иначе – специалистам удалось собрать характерные черты любителя ходить «налево». Так, более склонны к изменам мужчины с брутальной внешностью – у такой обычно массивные челюсти и тонкие губы, передает Royal Society Publishing.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые назвали признак близкой смерти у мужчин. Прогнозировать можно, основываясь на результатах подсчета количества ударов сердца в минуту.