На Шафировском из-за ДТП образовалась пробка

На место уже прибыли сотрудники спецслужб, которые разбираются в обстоятельствах инцидента.

Все случилось поздно вечером 5 марта. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на Шафировском проспекте – там столкнулись несколько автомобилей, среди которых заметили машину «Яндекс.Такси». В результате несколько полос было перекрыто, среди ночи на дороге образовалась пробка – она тянется от КАД до крематория.

На место прибыли спасатели и медики. Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их самочувствие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что шесть машин пострадали от ямы на въезде в Мурино. Автомобилисты жалуются на качество дорог – им придется менять колеса за свой счет.