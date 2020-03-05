Шесть машин пострадали от ямы на въезде в Мурино

Автомобилисты жалуются на качество дорог – им придется менять колеса за свой счет.

Об этом стало известно сегодня, 5 марта. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Сразу несколько инцидентов произошли на въезде в Мурино – там шесть автомобилей угодили в большую яму, поплатившись за ошибку колесами.

«Я не за рулём была, водитель мой молодой человек, на дорогу смотрел, но очень темно и не видно. Можете сколько угодно плевать ядом, но это не нормально, мы впервые в жизни ехали в Мурино в гости к друзьям»,

— пишет одна из пользовательниц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что строительство транспортного обхода Мурино отложено. Сложность заключается в переносе сетей под землю, для этого дополнительно нужны деньги в размере 10 млрд рублей, поскольку вынести ЛЭП в данном участке невозможно по мнению специалистов.