Строительство транспортного обход Мурино отложено

Строительство транспортного обход Мурино отложено
Этап согласования может затянуться. Фото: Google maps

Отложили его на неопределенный срок.

На данный момент планируется начать работы по постройке разворотного кольца у КАД. Об этом в конце февраля сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совете новостроек.

Дорога должна была быть организована от Гражданского проспекта. Кольцо, которое построят в ближайшие месяцы, важно для возможности запуски движения по развязке а западном Мурино.

Сложность заключается в переносе сетей под землю, для этого дополнительно нужны деньги в размере 10 млрд рублей, поскольку вынести ЛЭП в данном участке невозможно по мнению специалистов.

Чтобы получить необходимое согласование от ПАО «ФСК ЕЭС», ЛЭП необходимо вынести. Пока его нет, строительство начать невозможно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Мурино «открыли» новую развязку КАД.

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