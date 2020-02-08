Жители Мурино «открыли» новую развязку КАД

Вереница машин движется по заснеженной и недоделанной дороге. Фото: vk.com/murino_infrastruktura

Вереница машин движется по заснеженной и недоделанной дороге. Фото: vk.com/murino_infrastruktura

Жители Мурино рассказали, что водители обкатывают стали обкатывать новую развязку КАД еще до ее открытия.

На опубликованных в соцсетях снимках видно, как вереница машин движется по заснеженной и недоделанной дороге.

«Жители Мурино открыли новую развязку КАД», — сообщили очевидцы в группе социальной сети «ВКонтакте» «Инфраструктура Западного Мурино».

«Она открылась сама, причём внезапно даже для строителей», — пишут пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что до конца 2019 года будут построены съезды в западное Мурино, после автомобилисты из Мурино смогут заезжать на КАД напрямую, минуя городские кварталы.