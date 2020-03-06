Путин заявил, что авторами закона о поправках в Конституцию должны быть россияне

Президент Владимир Путин заявил, что авторами закона о поправках в Конституцию России должны быть россияне.

Он отметил, что изменения в Конституцию вступят в силу после всероссийского голосования.

«То есть практически авторами этого закона, этих решений должны быть граждане РФ. Им здесь принадлежит главная, абсолютно определяющая роль», — заявил Путин, сообщает РИА «Новости».

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 15 января, заявил, что в нынешнюю Конституцию необходимо внести ряд значительных изменений.

Ранее опрос ВЦИОМ зафиксировал в целом высокую поддержку предложений Владимира Путина по конституционным изменениям. Меньше всего они понравились жителям Москвы и Санкт-Петербурга, а также молодежи.

Наибольшую поддержку получили предложения социального характера: об обязательной регулярной индексации пенсий, пособий и иных социальных выплат (91% опрошенных) и о фиксации МРОТ не ниже прожиточного минимума (90%).

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.