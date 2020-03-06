На борту круизного лайнера Grand Princess находится четверо россиян

Пассажиров и экипаж лайнера проверяют на коронавирус. Фото: pixabay.com

Пассажиров и экипаж лайнера проверяют на коронавирус. Фото: pixabay.com

На вставшем на карантин у берегов штата Калифорния лайнере Grand Princess находятся четверо россиян.

Все россияне являются членами экипажа, сообщает РИА «Новости». Пассажиров и экипаж лайнера проверяют на коронавирус.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

На данный момент известно о семи случаях заражения коронавирусом в России. В четверг, 5 марта, в Петербурге зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшим оказался студент СЗГМУ им. Мечникова, гражданин Италии. Контактировавших с ним людей поместили под медицинское наблюдение в медучреждение или на дому. Врачи взяли анализы еще у пятерых учащихся медицинского университета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.