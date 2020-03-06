Утром на Волхонском шоссе произошло ДТП. Скорая на месте

Утром на Волхонском шоссе произошло ДТП. Скорая на месте
ДТП на Волхонском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Утром 6 марта на Волхонском шоссе произошло ДТП. На место происшествия прибыли скорая и пожарные.

Судя по опубликованным снимкам в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте», попавший в ДТП автомобиль получил значительные повреждения, проезжая част засыпана осколками.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Официальной информации о пострадавших не поступало.

«С 7 утра стоят уже со скорой и пожарной», — пишут очевидцы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Василеостровском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая. Движение рельсового транспорта приостановлено.

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