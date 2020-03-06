За сутки в Петербурге и Ленобласти произошло 473 ДТП

За сутки в Петербурге и Ленобласти произошло 473 ДТП
В ГИБДД насчитали 395 аварий в Петербурге. Фото: Pixabay

В общей сложности в Петербурге и Ленобласти за минувшие сутки зафиксировано 473 ДТП.

Согласно статистике за 6 марта, которая опубликована официальной группе «Управление ГИБДД по СПб и ЛО» в социальной сети «ВКонтакте», в дорожных происшествиях никто не погиб. В ГИБДД насчитали 395 аварий в Петербурге, в которых травмы получили три человека.

В Ленобласти за прошедшие сутки произошло 78 ДТП, в которых пострадали четыре человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

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