Утром в Мурино произошло ДТП с участием двух иномарок

Утром 6 марта на пересечении улицы Шувалова и Охтинской аллеи в Мурино произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Судя по опубликованным снимкам, машины получили незначительные повреждения.

«У кого то не задалось утро на перекрёстке Шувалова и Охтинской аллеи», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Пользователи Сети предположили, что участники ДТП очень спешили на работу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Василеостровском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая. Движение рельсового транспорта приостановлено.