Генсек ООН планирует приехать на парад Победы, несмотря на коронавирус

Он надеется, что эпидемия не сорвет планы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что в его планах было посещение Москвы и парада Победы. На вопросы о том, может ли отмениться его приезд из-за распространения коронавируса, он ответил, что сейчас его визит пока что остается в силе. Об этом сообщает ТАСС.

Гутерриш также подчеркнул, что начало сильной эпидемии можно избежать. Для этого все страны должны объединиться и координироваться с Всемирной организацией здравоохранения.

Напомним, из-за массовых заболеваний китайским вирусом, по всему миру сейчас отменяется множество мероприятий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ПМЭФ, который должен был состоятся летом, отменили из-за коронавируса. Решение принято из-за того, что в некоторых странах-участниках форума активно распространяется это заболевание.