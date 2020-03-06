В Петербурге очередная «Газель» не проехала под мостом на Софийской

В Петербурге очередная &#171;Газель&#187; не проехала под мостом на Софийской
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Сегодня утром, 6 марта, во Фрунзенском районе Северной столицы очередной большегруз попался в «ловушку» моста на Софийской, который также называют «мост глупости».

Как рассказали жители города в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», «Газель» застряла под переправой на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги. Водитель не учел габариты своего грузовика, несмотря на предупреждающие дорожные знаки перед мостом.

«Надо было разгоняться, тачку на бок класть и катиться, как в индийских фильмах», — советуют пользователи в комментариях.

Ранее этот мост «словил» уже несколько десятков крупных машин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный водитель улетел с моста в реку в Гатчине.

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