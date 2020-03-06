В пятницу 6 марта в Петербурге ожидается новый температурный рекорд

Погодный циклон ушел на северо-восток. Санкт-Петербург окажется в его тыловой части. В связи с этим, сегодня ожидается облачная погода, возможны небольшие прояснения. В некоторых местах ожидаются незначительные осадки в виде дождя. О прогнозе рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей личной странице в Facebook.

Воздух в северной столице прогреется от +4 до + 6. В Ленинградской области ожидается от +2 до +7. Дуть сегодня будет юго-западный ветер, а его скорость составит 4-9 м/с. Несмотря на то, что атмосферное давление будет расти и остановится на отметке 757 мм рт.ст, значение все равно будет ниже нормы.

Примечательно, что последний температурный рекорд для этого дня был побит в 1975 году. Тогда синоптики зафиксировали в городе +5,6 градуса тепла. Поэтому, сегодня есть все шансы для установки нового рекорда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны.