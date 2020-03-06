Создатели нарколаборатории в Ленобласти продавали психостимуляторы за крипту

Нарколаборатория в Ленобласти. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Нарколаборатория в Ленобласти. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В поселке Воейково Ленинградской области обнаружили нарколабораторию. По подозрению задержаны трое участников организованной группы.

Полиция полагает, что к продаже психостимуляторов причастны девушка 26 лет и двое мужчин 27 и 34 лет. Злоумышленники были задержаны недалеко от автозаправки на Колтушком шоссе.

«Там же полицейскими был изъят пакет с наркотическим средством «мефедрон» массой около 2 килограммов», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Выяснилось, что указанный пакет — это так называемый «мастер-клад». Партию наркотика зломышленники по заказу сбывают в даркнете небольшими оптовыми партиями для сети наркокурьеров. В дальнейшем вещества распространяются посредством «тайников-закладов».

«В качестве средства платежа использовалась криптовалюта», — отметили в МВД.

В ходе обыска было обнаружено еще десять пакетов наркотика общей массой 600 граммов.

Подпольная нарколаборатория злоумышленников располагалась в доме в поселке Воейково. Полиция изъяла емкости с порошкообразным белым веществом массой около 5 кг, химический реактор объемом 100 литров, а также другое оборудование и химреактивы.

Возбуждено уголовное дело. Мужчины заключены под стражу. Их предполагаемая соучастница находится под подпиской о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчину судят за организацию нарколаборатории.