Виновница заплатит 160 тысяч за ДТП, в котором пострадала многодетная семья

Решением суда с жительницы Петербурга взыскана компенсация в размере более 160 тыс. рублей. Заплатить деньги она должна в пользу многодетной семьи, пострадавшей в ДТП.

Как сообщает прокуратура Петербурга, авария произошла в мае 2018 года. Вместе с несовершеннолетним ребенком травмы в результате ДТП получила мать четверых детей.

Женщина обратилась в суд с иском о возмещении морального и материального вреда. Требования пострадавшей поддержала прокуратура.

Фрунзенский районный суд с позицией прокуратуры и женщины согласился. С виновницы аварии взыскано более 160 тыс. рублей. Решение суда в законную силу пока не поступило.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд в Петербурге взыскал с компании компенсацию морального вреда в пользу сотрудника, упавшего с шестого этажа. Размер её составил 850 тыс. рублей.