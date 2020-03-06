ФБР выпустило рекламу с фото Высоцкого для вербовки россиян

ФБР использовало в рекламе этот кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя".

ФБР использовало в рекламе этот кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя".

Американское Федеральное бюро расследований запустило в соцсети Facebook рекламу на русском языке, в которой ищет информаторов. Предполагается, что россияне будут снабжать ФБР информацией, «которая сможет помочь» ведомству.

В рекламе ФБР выбрало кадр из советского фильма «Место встречи изменить нельзя», в котором Владимир Высоцкий исполнил роль капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова, сообщает ТАСС.

В нижнем углу фотографии размещена подпись «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого».

Под фотографией ФБР просит всех, у кого есть важные сведения, обратиться в региональное отделение Бюро, предоставив адрес офиса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФБР раскрыла группировку неонацистов, лидер которой давал уроки английского в Петербурге.