ФБР раскрыла группировку неонацистов, лидер которой давал уроки английского в Петербурге

Арестованы семь членов группировки, однако глава все еще на свободе. Фото: pixabay.com

Арестованы семь членов группировки, однако глава все еще на свободе. Фото: pixabay.com

Американские службы безопасности раскрыли группировку неонацистов, планирующих расовую войну. Как выяснилось, лидер «Базы» («The Base») крепко связан с Россией и Петербургом.

В частности, ФБР раскрыла основателя «Базы», долгое время остававшийся неизвестным, поскольку группировка действовала через Интернет. Им оказался 46-летний гражданин США Ринальдо Наззаро, пишет The Guardian в пятницу, 24 января. Кроме того, выяснилось, что супруга злоумышленника — русская, 12 лет назад переехавшая в Америку.

Пара вместе с 2012 года. Некоторое время Наззаро и его жена жили в России, а конкретно — в центре Петербурга, в Дегтярном переулке. Вероятно, Ринальдо скрывался от американских спецслужб. Однако это не мешало ему зарабатывать, давая уроки английского. Предположительно, именно из Северной столицы Наззаро координировал деятельность преступников-неонацистов. Его нынешнее местоположение остается неизвестным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подозреваемый в подготовке теракта петербуржец заявил о своей невиновности.