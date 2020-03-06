Во Всеволожском районе сгорела дорогостоящая иномарка

Во Всеволожском районе сгорела дорогостоящая иномарка
Часть автомобиля выгорела. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Автомобильный пожар произошел во Всеволожском районе Ленобласти накануне утром, 5 марта.

Согласно данным главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области, все произошло ранним утром на улице Тенистая в деревне Юкки. Там загорелся автомобиль Toyota Land Cruiser.

В результате возгорания у машины оказались повреждены передний и задний бамперы, обе передние двери — пассажирская и водительская, а также лобовое стекло. Как сообщили в ведомстве, при пожаре никто не пострадал.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства автопожара.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром в центре Гатчины подожгли Toyota Land Cruiser. Владелец авто в это время был в кофейне поблизости.

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