В Адмиралтейском районе появилась душевая для бездомных

У "Ночлежки" есть и другие подобные проекты: прачечная, где к тому же можно постричься, пункты обогрева, реабилитационный приют и многое другое. Фото: https://homeless.ru

У "Ночлежки" есть и другие подобные проекты: прачечная, где к тому же можно постричься, пункты обогрева, реабилитационный приют и многое другое. Фото: https://homeless.ru

В Адмиралтейском районе Северной столицы начал работу бесплатный душевой пункт для людей без документов.

Абсолютно бесплатно воспользоваться душевой, а также постирать и высушить одежду, могут как люди без определенного места жительства, так и просто оказавшиеся в трудной финансовой ситуации, рассказывает пресс-служба благотворительной организации «Ночлежка».

Новый душевой пункт открылся по адресу набережная Обводного канала, 177. Он открыт с понедельника по четверг с 9 до 17 часов, по пятницам — с 9 до 16. Каждый день есть перерыв на обед — с 13 до 14 часов. Отметим, что воплотить в жизнь идею бесплатной душевой, которую предложила петербурженка Мария Варламова, удалось при помощи проекта «Твой бюджет».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга неизвестный напал на бездомного.