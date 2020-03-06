В Адмиралтейском районе появилась душевая для бездомных

В Адмиралтейском районе появилась душевая для бездомных
У "Ночлежки" есть и другие подобные проекты: прачечная, где к тому же можно постричься, пункты обогрева, реабилитационный приют и многое другое. Фото: https://homeless.ru

В Адмиралтейском районе Северной столицы начал работу бесплатный душевой пункт для людей без документов.

Абсолютно бесплатно воспользоваться душевой, а также постирать и высушить одежду, могут как люди без определенного места жительства, так и просто оказавшиеся в трудной финансовой ситуации, рассказывает пресс-служба благотворительной организации «Ночлежка».

Новый душевой пункт открылся по адресу набережная Обводного канала, 177. Он открыт с понедельника по четверг с 9 до 17 часов, по пятницам — с 9 до 16. Каждый день есть перерыв на обед — с 13 до 14 часов. Отметим, что воплотить в жизнь идею бесплатной душевой, которую предложила петербурженка Мария Варламова, удалось при помощи проекта «Твой бюджет».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга неизвестный напал на бездомного.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
" адмиралтейский район ночлежка помощь бездомным санкт-петербург социальные проекты
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково пьяного Михаила Ефремова не пустили на борт самолета в Ригу
От находящегося под угрозой банкротства «Профсервиса» ...
В общежитии СЗГМУ им. Мечникова студентка из Петрозаводска оказалась ...
Россияне хотят бесплатный доступ к соцсетям и электронной почте
В Ломоносовском районе сбили водителя, когда он менял колесо
Диспетчер, которого обвиняют в гибели людей, подал в суд на «Теплосеть»
Возле «Кировского завода» рабочие застряли в кроне дерева, ...
Домушник-рецидивист отправится в колонию за кражу 2,3 млн рублей