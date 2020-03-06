От находящегося под угрозой банкротства «Профсервиса» отказываются жильцы

Большинство жителей дома 124 по улице Варшавской в Московском районе Петербурга выступили за создание ТСЖ. Сейчас дом находится под управлением УО «Профсервис», входящей в холдинг ПАО «ГИТ».

Жильцы дома не оставляют попыток отказаться от управляющей компании. За создание ТСЖ проголосовало около 80% собственников. Причины все те же: недовольство качеством работы и возможная подделка протоколов по выбору УК.

«Ничего не меняется. Уборки нет, подвалы заселены гастарбайтерами, базовые станции сотовых операторов стоят на крыше. Недавно на женщину упал кусок штукатурки…», — рассказал gazeta.spb.ru жилец дома Юрий Иванов.

В копилке «Профсервиса» не только претензии жителей, но и долги за тепловую энергию. Иск о банкротстве к управляющей организации подало ГУП «ТЭК СПб». Рассмотрение заявления назначено на 24 марта. Сумма требований для включения в реестр требований кредиторов (РТК) составила 21 млн рублей.

«Это только подтвержденные судебными актами суммы. Потом будем устанавливать и включать в РТК суммы непросуженной дебиторской задолженности», — пояснили gazeta.spb.ru в ГУП «ТЭК СПб».

Банкротные иски от ТЭК также получили входящие в ПАО «ГИТ» управляющие компании ООО «Доверие», ООО «УК Евротракт», ООО «УК «Невская 40», ООО «ЖКС №3» и ООО «ГК «Универсальный страж». Общая сумма требований составляет более 730 млн рублей. В части организаций уже введена процедура наблюдения.

Сейчас жильцы опасаются, что после банкротства управляющих компаний «ГИТ» создаст новые юрлица, к которым перейдут дома. Как утверждают жильцы, процесс этот уже начался.

«Формально поручение президента будет выполнено. Но на деле хозяева, не дожидаясь этого банкротства, заводят новые управляющие компании», — отметил Иванов.

Напомним, жителю дома, находящегося под управлением ООО «Доверие», удалось рассказать о проблемах вокруг ПАО «ГИТ» президенту РФ Владимиру Путину. После этого по его поручению в Петербурга была создана комиссия, призванная разобраться с ситуацией.