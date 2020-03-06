В управляющей компании «Евротакт» ввели процедуру наблюдения

В управляющей компании &#171;Евротакт&#187; ввели процедуру наблюдения
Управляющие компании задолжали ТЭК миллионы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

ГУП «ТЭК СПб» продолжает банкротить управляющие компании, входящие в холдинг ПАО «ГИТ». По иску предприятия процедура наблюдения введена в ООО «УК «Евротракт»

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал обоснованными требования ТЭКа о признании управляющей организации ООО «УК «Евротракт» банкротом. Иск подан на сумму 297,6 млн рублей. Деньги управляющая компания задолжала за поставленное тепло.

Дело о признании «Евротакта» банкротом будет рассмотрено в июле 2020 года, уточнили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

ТЭК также предъявила исковые заявления к компании ООО «УО Профсервис».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в управляющей компании ООО «УК Невская 40», входящей в холдинг ПАО «ГИТ», по иску ТЭКа введена процедура наблюдения. Организаия задолжала более 40 млн рублей за поставленную тепловую энергию.

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