ТЭК банкротит еще одну управляющую компанию ПАО «ГИТ»

ТЭК банкротит еще одну управляющую компанию ПАО &#171;ГИТ&#187;
Управляющие компании задолжали ТЭК миллионы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В июне суд в Петербурге рассмотрит дело о признании ООО «УК Невская 40» (входит в холдинг ПАО «ГИТ») банкротом. Компания задолжала более 40 млн рублей за поставленную тепловую энергию.

Исковые требования «УК Невская 40» предъявило ГУП «ТЭК СПб». Решением Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области в управляющей компании введена процедура наблюдения. Предприятие включено в реестр требований кредиторов, сообщили в пресс-службе ТЭКа.

Компания стала третей из холдинга ПАО «ГИТ», которую признают несостоятельной из-за долгов за тепловую энергию. Ранее арбитраж ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «ГК Универсальный страж» и ООО «Доверие».

ТЭК также предъявила исковые заявления к компаниям ООО «УК Евротракт», ООО «УО Профсервис», входящим в холдинг. Рассмотрение их назначено на февраль-март 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГУП «ТЭК СПБ» обратилось в арбитражный суд с иском о признании банкротами управляющих компаний, входящих в холдинг ПАО «ГИТ». Суммарный долг оценивался в 730 млн.

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