Определен комфортный для выплаты ипотеки доход россиян

Национальное бюро кредитных историй озвучило рекомендованный семейный доход, который позволит без ущерба для качества жизни выплачивать ипотеку.

Согласно данным НБКИ, в среднем эта сумма равняется 70,7 тысячам рублей. За последние полгода этот показатель уменьшился почти на 7%, в августе 2019-го он составлял 75,6 тысяч рублей. Исследователи определили, что тяжелее всего приходится москвичам. Жители столицы должны зарабатывать около 158,4 тыс. рублей ежемесячно, чтобы иметь возможность обеспечивать семью и одновременно выплачивать ипотеку.

В северной столице эта сумма равна 88,8 тысячам рублей. Наименьшие суммы у жителей Челябинской (48 тыс.), Кировской (48,4 тыс.) и Вологодской (50,1 тыс.) областей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на курортах Краснодарского края недвижимость будут продавать под ипотеку в 2,7%.