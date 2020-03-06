Определен комфортный для выплаты ипотеки доход россиян

Определен комфортный для выплаты ипотеки доход россиян
Перечисленные суммы - рекомендованный размер дохода заёмщика. Фото: pixabay.com

Национальное бюро кредитных историй озвучило рекомендованный семейный доход, который позволит без ущерба для качества жизни выплачивать ипотеку.

Согласно данным НБКИ, в среднем эта сумма равняется 70,7 тысячам рублей. За последние полгода этот показатель уменьшился почти на 7%, в августе 2019-го он составлял 75,6 тысяч рублей. Исследователи определили, что тяжелее всего приходится москвичам. Жители столицы должны зарабатывать около 158,4 тыс. рублей ежемесячно, чтобы иметь возможность обеспечивать семью и одновременно выплачивать ипотеку.

В северной столице эта сумма равна 88,8 тысячам рублей. Наименьшие суммы у жителей Челябинской (48 тыс.), Кировской (48,4 тыс.) и Вологодской (50,1 тыс.) областей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на курортах Краснодарского края недвижимость будут продавать под ипотеку в 2,7%.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
доход ипотека россия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кабуле десятки человек погибли при стрельбе
Минтруд рассказал как оплатят больничные, взятые из-за карантина
В 2022 году в Петербурге состоится чемпионат EuroSkills
Режим ЧС могут ввести в Колтушах из-за горящей свалки
Определен комфортный для выплаты ипотеки доход россиян
В Петербурге за два месяца проверят работу аттракционов
Две трети жителей России не хотят видеть на посту главы государства женщину
Tele2 и петербургский филиал НИУ ВШЭ открыли контактный центр на базе вуза