В России могут ввести ипотеку под 2,7% на жилье на курортах

Россияне смогут получить ипотеку под 2,7% в курортных поселения Краснодарского края. Перечень городов, на которые распространяется программа, утвержден приказом Минсельхоза региона.

В их числе станица Анапская в городском округе Анапа, курорт Архипо-Осиповка, село Высокое, село Лермонтово, Абрау Дюрсо и другие, сообщают «Извествия».

Предоставляться льготные условия ипотечного кредитования будут по программе сельской ипотеки. Старт её запланировал на март 2020 года, уточнили в Минсельхозе. В настоящее время заключаются соглашения с банками, которые готовы принять участие в программе.

Воспользоваться льготными условиями и взять ипотеку под 2,7% на курортах Краснодарского края смогут также жители других регионов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минсельхоз поступило 17 тыс. заявок на участие в программе сельской ипотеки.