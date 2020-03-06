В 2022 году в Петербурге состоится чемпионат EuroSkills

Заседание оргкомитета по проведению и подготовке EuroSkills-2022 в Смольном. Фото: https://www.gov.spb.ru

Заседание оргкомитета по проведению и подготовке EuroSkills-2022 в Смольном. Фото: https://www.gov.spb.ru

В европейском чемпионате по профессиональному мастерству EuroSkills, который пройдет в Северной столице в 2022 году, примут участие более 12 тысяч человек.

В общей сложности, город готовится к приему около 150 тысяч посетителей масштабного мероприятия. Власти Петербурга считают, что чемпионат поспособствует перезагрузке системы подготовки рабочих кадров. Об этом губернатор города на Неве, Александр Беглов, рассказал в четверг, 5 марта, на заседании оргкомитета по подготовке и проведению EuroSkills.

Это связано с активно развивающейся экономикой Санкт-Петербурга, которая требует эффективной и качественной подготовки кадров. Необходимо, чтобы потенциальные работники обладали актуальными знаниями, так как сейчас некоторые профессии стремительно устаревают и требуют постоянной переподготовки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области проведут чемпионат мира по пахоте.