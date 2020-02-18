В Ленобласти пройдет чемпионат мира по пахоте

В нем примут участие 20 команд с разных уголков планеты.

Об этом стало известно сегодня, 18 февраля. Обо всем сообщает правительство Ленинградской области. 67-й чемпионат мира по пахоте пройдет в рамках Аграрной недели с 1 по 10 августа 2020 года в поселке имени Свердлова. В нем примут участие 20 команд из разных стран, которые покажут лучшие достижения агротехники. Известно, что в Россию приедут представители Германии, Америки, Хорватии и другие государств.

Во время Аграрной недели также состоятся круглые столы и конференция – эксперты будут делиться опытом и обсуждать актуальные проблемы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что семь тысяч заявок было подано на конкурс «Твой бюджет» в Петербурге. Голосование завершилось 15 февраля. Лидерами среди районов по идеям оказались – Кировский, Красносельский, Пушкинский, Калининский и Приморский.