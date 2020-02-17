Семь тысяч заявок было подано на конкурс «Твой бюджет» в Петербурге

Семь тысяч заявок было подано на конкурс &#171;Твой бюджет&#187; в Петербурге
"Твой бюджет" стартовал 15 января. Фото: gov.spb.ru

Между районами, которые оказались лидерами по количеству поданных заявок, будет распределено 90 млн рублей. Прошлогодних же победителей до участия в этом году не допустили. По словам городского комитета по финансам, они будут сконцентрированы на реализации уже заявленных проектов

Голосование завершилось 15 февраля. Лидерами среди районов по идеям оказались – Кировский, Красносельский, Пушкинский, Калининский и Приморский.

За сутки до конца голосования агитация за подачу заявок в своих районах появлялась в различных группах в социальных сетях, что позволило за одни лишь сутки увеличить количество заявок почти на тысячу. Об этом сообщает АБН.

В предложениях горожан очень много полезных вещей. Таких как: благоустройство общественных мест, ремонт дорог, проведение света и водоснабжения туда, где это необходимо, организация спортивных площадок и велодорожек. Также, жители города думают об экологии – за пару лет многие озвучивают необходимость раздельного сбора мусора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что конкурсанты проекта «Тучков буян» посетили площадку проектирования парка.

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