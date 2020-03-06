Домушник-рецидивист отправится в колонию за кражу 2,3 млн рублей

Суд приговорил мужчину к заключению в колонии особого режима за четыре эпизода крупных краж.

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, суд установил, что безработный житель Петербурга, имевший судимости в прошлом, в начале прошлого года пробирался в квартиры потерпевших через балкон. Пока хозяев не было дома, он похищал их ювелирные изделия, бытовую технику и предметы роскоши, после чего тем же путем уходил.

За два месяца подсудимый украл имущества в сумме на 2,3 миллиона рублей.

Подсудимого признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с ограничением свободы на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что домушник оставил жителей Усть-Ижоры без дорогостоящих украшений.