Школу в Парголово обязали расширить площадь: там учится слишком много детей

Школа не может отказать в приеме ученикам, однако таким образом нарушает санитарные нормы - как разорвать этот замкнутый круг, неизвестно. Фото: pixabay.com

Школа не может отказать в приеме ученикам, однако таким образом нарушает санитарные нормы - как разорвать этот замкнутый круг, неизвестно. Фото: pixabay.com

Выборгский районный суд удовлетворил иск Роспотребнадзора и обязал школу №475 расширить площади, чтобы не нарушать санитарных норм.

Роспотребнадзор обратился в суд после того, как выяснилось, что в школе №475 в Парголово не соблюдаются нормы СанПин, и поэтому образовательное учреждение не может предоставить учащимся достойные условия. Нарушение связано со слишком большим количеством учеников.

Согласно правилам, на каждого ученика в классе должна быть выделена площадь в 2,5 кв. м. В противном случае, микроклимат и воздушная среда в помещении ухудшаются. Однако администрация школы не согласна с решением суда. На данный момент в учреждении числятся 874 ребенка: это больше, чем должно быть, но школа не имеет права отказать в приеме детей, поскольку других школ поблизости нет.

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