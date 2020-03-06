Мотоциклист врезался в припаркованную легковушку

Мотоциклист врезался в припаркованную легковушку
Видимо, водителю уже слишком сильно хотелось прокатиться. Фото: vk.com/spb_today

В результате аварии никто не пострадал. Все произошло сегодня днем, 6 марта на улице Гагарина дом 2. Владелец мотоцикла не справился с управлением и врезался в препятствие, в виде автомобиля «Lada Largus». Об этом сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Про водителя железного коня, автор записи написал: «пилот в порядке».

В комментариях пользователи высказались об открытии мотосезона. Кто-то в ответ уточнил, что с такой зимой он и не закрывался, из-за чего часто видел мотоциклистов на дорогах. Кто-то же счел действия водителя неправильными, потому что выезжать на таком транспорте стоит только при определенных погодных условиях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мотоциклист насмерть сбил женщину на Просвещения. Авария произошла на пересечении проспекта Просвещения и улицы Есенина.

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