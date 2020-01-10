Мотоциклист насмерть сбил женщину на Просвещения

ДТП с мотоциклом на проспекте Просвещения. Фото: /vk.com/spb_today

ДТП с мотоциклом на проспекте Просвещения. Фото: /vk.com/spb_today

В Выборгском районе Петербурга 10 января произошло ДТП с участием мотоциклиста. Мужчина на скутере сбил женщину. От полученных травм она скончалась.

Авария произошла на пересечении проспекта Просвещения и улицы Есенина, сообщает Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Мотоциклист, ехавший по проспекту, совершил наезд на пешехода. Женщина скончалась в карете скорой помощи.

Личность погибшей пока не установлена. По словам очевидцев, на вид ей около 60 лет.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга 8 января водитель Lada Largus совершил наезд на 20-летнего пешехода. Мужчина пытался перейти дорогу на желтый мигающий сигнал светофора, но был сбит. С места происшествия его госпитализировали в тяжелом состоянии.