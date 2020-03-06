В Петербурге подпишут запланированные соглашения, несмотря на отмену ПМЭФ

В Петербурге подпишут запланированные соглашения, несмотря на отмену ПМЭФ

Отмена экономического форума не повлияет на заключения необходимых соглашений. Об этом сообщил сегодня, 6 марта, вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

Напомним, из-за коронавируса отменили не только форум в Петербурге, но и инвестиционный форум в Сочи и экономический в Ялте.

Поскольку любые соглашения готовятся очень долго, было бы странным не заключать их из-за отсутствия торжественной обстановки. Все будет сделано, но просто не в формате форума.

Как пример, Елин привел то, что соглашения с компанией Hemi Motors о возведении в северной столице завода и соглашение со Сбербанком. Он отметил, что документы будут подписаны в других местах.

Рассказал вице-губернатор и про экономические потери, ведь на форум всегда можно было рассчитывать. Такие мероприятия увеличивают поток туристов. А стоимость услуг, которые город на Неве предоставляет для гостей города оценивается в 33 млрд рублей в год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рестораны и отели Петербурга пострадают из-за отмены ПМЭФ.