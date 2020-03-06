Беглов поздравил худрука «Мастерской» с 65-летием

Беглов поздравил худрука &#171;Мастерской&#187; с 65-летием
Александр Беглов и Григорий Козлов. Фото: gov.spb.ru

Художественный руководитель театра «Мастерская» Григорий Козлов отмечает свою юбилей сегодня, 6 марта. Ему исполнилось 65 лет.

Петербургский губернатор Александр Беглов оказался среди тех, кто захотел поздравить артиста с Днем рождения. Градоначальник отметил преданность худрука и поблагодарил его за большой вклад в развитие традиций за все его годы работы.

«В каждую работу Вы вкладываете энергию и вдохновение. Вам по праву принадлежат любовь публики, признание профессионального сообщества и благодарность учеников», — отметил губернатор.

Беглов также напомнил, что театр в этом году также будет праздновать юбилей — 10 лет со дня основания. По его словам, «Мастерская» является «настоящей лабораторией экспериментов».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ширвиндт опроверг слухи об уходе с поста худрука Театра сатиры.

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