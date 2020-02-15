Ширвиндт опроверг слухи об уходе с поста худрука Театра сатиры

Ширвиндт руководит Театром сатиры с 2000 года. Фото: Wikipedia

Ширвиндт руководит Театром сатиры с 2000 года. Фото: Wikipedia

Александр Ширвиндт назвал «трепотней» распространившуюся информацию о том, что он вскоре покинет должность руководителя Театра сатиры.

Актер и режиссер отреагировал на заявления о его возможном уходе с поста художественного руководителя московского Театра сатиры. По словам Ширвиндта, «пока что» информация не соответствует действительности. Об этом, цитируя театрального деятеля, пишет РБК.

В пятницу, 14 февраля, издание Sobesednik.ru сообщило, что режиссер готовится написать заявление об уходе. Журналисты ссылались на комментарий, данный им самим Ширвиндтом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению предпринимателя и журналиста Арама Габрелянова, причиной провала нового ток-шоу «Первого канала» «Док Ток», ведущими которого стали Ксения Собчак и Александр Гордон, стало неумение обоих сопереживать героям своей передачи.