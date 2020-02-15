Журналист Арам Габрелянов объяснил провал нового шоу Собчак и Гордона

По мнению издателя и журналиста, причиной резкой критики новой программы Собчак и Гордона на «Первом канале» стал неправильный выбор ведущих.

Габрелянов объяснил провал первого выпуска шоу «Док Ток» в своем telegram-канале. Он отметил, что для столь «острого контента» не подходят ни Ксения Собчак, ни Александр Гордон. По словам предпринимателя, обоим не важны переживания как героев передачи, так и телезрителей.

Издатель подчеркнул, что в подобных шоу особую важность играет умение ведущих чутко и искренне реагировать на происходящие, сопереживать пришедшим на программу людям. Однако Собчак и Гордон, считает Габрелянов, не справляются с этой задачей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новое шоу не оправдало надежд зрителей. Они были огорчены тем, что программа не отличается по формату от других ток-шоу, хотя Собчак заверяла в обратном.