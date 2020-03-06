Пропавший флаг над башней Олафа вернут на место

Жителей Выборга обеспокоила пропажа флага над башней Святого Олафа. Как оказалось, полотно отправили в ателье на ремонт.

Флаг сильно потрепал ветер, потому его было решено привести в порядок. После ремонта гюйс вновь будет водружен над замком, пишет газета «Выборг» со ссылкой на пресс-службу Выборгского объединенного музея-заповедника.

Гюйс — флаг, идентичный Крепостному или флагу морских крепостей. Поднимать его принято на флагштоках морских или приморских крепостей и других береговых оборонительных объектов.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что к ноябрю 2020 года завершится реставрация Выборгского замка. Стоимость работ оценивается в 54 млн рублей. Провести их поручено компании «Ренессанс-Реставрация». Подрядчик должен привести в порядок северную стену замка, в основе которой заложена каменная укладка XVI века.