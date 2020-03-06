Жительница Иваново предложила Путину взять ее в жены

Жительница Иваново предложила Путину взять ее в жены
Владимир Путин в настоящее время не женат. Фото: kremlin.ru

В Иваново президент России Владимир Путин приезжал в рамках рабочей поездки, он провел осмотр детской поликлиники. Не обошлось и без общения с местными жителями. Как раз таки в этом момент одна из присутствующих девушек крикнула Путину фразу: «А возьмите меня замуж!». Об этом сообщают РИА-новости.

Президент немного смутился таким быстрым предложением о свадьбе, но немного пообщался с потенциальной невестой. В конце диалога девушка его за это поблагодарила.

Позже об этом забавном моменте Путин рассказал представителям общественности. Он рассказал о всем известном факте того, что Иваново — город невест, и поделился тем, что ему сделали предложение при работающих камерах.

Лидер государства отметил, что теперь девушка станет весьма популярной персоной в стране.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин ответил, как прожить на пенсию в 10800 рублей.

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Жительница Иваново предложила Путину взять ее в жены
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