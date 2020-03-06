В Ватикане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Положительный результат теста был выявлен у пациента в четверг, 5 марта. Об этом сообщил сегодня, 6 марта, глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Он сообщил о том, что в городе-государстве временно приостановлены амбулаторные медицинские услуги из-за необходимости дезинфекции помещения после нахождения в нем больного коронавирусом.

Всю необходимую информацию о первом случае заражения сообщат Италии.

Ранее Ватикан заявил, что будет реализовывать меры по профилактике распространения COVID-19, которые приняли власти Италии.

До этого сообщалось, что массовые мероприятия будут перенесены, а на случай появления в государстве опасного вируса, специально назначенные медики смогут оперативно оказать помощь больным.

До этого вирус подозревали у самого папы Римского. Такие сомнения были озвучены из-за того, что он отменял мероприятия, а позже сообщил о плохом самочувствии. Специальный тест опроверг наличие коронавируса у понтифика.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что папа Римский проверился на коронавирус.